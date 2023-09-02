金谷が単独首位 フジサンケイ男子ゴルフ
2023年09月02日16時05分
【男子ゴルフ・フジサンケイ・クラシック】第３日（２日、山梨・富士桜ＣＣ、７４２４ヤード＝パー７０、賞金総額１億１０００万円、優勝２２００万円）
首位タイで出た金谷拓実が４バーディー、３ボギーの６９で回り、通算５アンダーで単独トップに立った。片岡尚之が１打差の２位につけ、さらに１打差の３位に石川遼、細野勇策、鍋谷太一の３人がいる。中島啓太は７３とスコアを落とし、前日首位タイから８位に後退した。
金谷が単独首位 フジサンケイ男子ゴルフ
2023年09月02日16時05分
【男子ゴルフ・フジサンケイ・クラシック】第３日（２日、山梨・富士桜ＣＣ、７４２４ヤード＝パー７０、賞金総額１億１０００万円、優勝２２００万円）
首位タイで出た金谷拓実が４バーディー、３ボギーの６９で回り、通算５アンダーで単独トップに立った。片岡尚之が１打差の２位につけ、さらに１打差の３位に石川遼、細野勇策、鍋谷太一の３人がいる。中島啓太は７３とスコアを落とし、前日首位タイから８位に後退した。
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