【男子ゴルフ・フジサンケイ・クラシック】第３日（２日、山梨・富士桜ＣＣ、７４２４ヤード＝パー７０、賞金総額１億１０００万円、優勝２２００万円）

首位タイで出た金谷拓実が４バーディー、３ボギーの６９で回り、通算５アンダーで単独トップに立った。片岡尚之が１打差の２位につけ、さらに１打差の３位に石川遼、細野勇策、鍋谷太一の３人がいる。中島啓太は７３とスコアを落とし、前日首位タイから８位に後退した。