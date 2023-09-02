ＮＹ原油、８５ドル台 ９カ月半ぶり高値
2023年09月02日05時55分
【ニューヨーク時事】週末１日のニューヨーク原油先物相場は、世界的な需給逼迫（ひっぱく）懸念から７営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩは、前日比１．９２ドル高の１バレル＝８５．５５ドルと、昨年１１月中旬以来９カ月半ぶりの高値で引けた。
ＮＹ原油、８５ドル台 ９カ月半ぶり高値
2023年09月02日05時55分
【ニューヨーク時事】週末１日のニューヨーク原油先物相場は、世界的な需給逼迫（ひっぱく）懸念から７営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩは、前日比１．９２ドル高の１バレル＝８５．５５ドルと、昨年１１月中旬以来９カ月半ぶりの高値で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル