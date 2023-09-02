【ニューヨーク時事】週末１日のニューヨーク株式相場は、米雇用統計を受けて米追加利上げ観測が後退し、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１１５．８０ドル高の３万４８３７．７１ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３．１６ポイント安の１万４０３１．８１で引けた。