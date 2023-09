中国・杭州--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ダーファ・テクノロジーは、雲南省(中国)の山間部における700畝以上の太陽光発電所で、その広大な施設にインテリジェントな火災予防と管理対策を提供し、安全な発電を保護しています。このソリューションの導入により、火災報知器の正確性は10倍以上、火災報知器の応答の効率性は30%向上し、周辺地域へのクリーン・エネルギーの安定的な供給を実現しています。

The implemented smart inspection solution significantly increased the accuracy of fire alarms by more than 10 times, as well as the efficiency of fire alarm response by 30%, which help ensure the stable delivery of clean energy to its surrounding areas. (Photo: Business Wire)