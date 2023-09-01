西武が快勝。一回に外崎の２点適時打と佐藤龍の左前打で３点先取。四回には栗山の３ランで突き放した。平良はテンポ良く凡打を重ね、７回無失点で９勝目。ソフトバンクは先発の石川が４回６失点と崩れ、打線は無得点に終わった。