日本ハムの上沢が今季２度目の完封で８勝目。直球、変化球とも切れがあり、３安打に抑えた。打線は二回に伏見のソロで先制。三回は清宮の右前打で１点を加え、八回にも１点を奪った。オリックスは好投した山崎福を援護できなかった。