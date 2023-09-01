準決勝の会場決定 天皇杯サッカー
2023年09月01日20時36分
日本サッカー協会は１日、天皇杯全日本選手権準決勝（１０月８日）の試合会場を発表した。熊本（Ｊ２）―柏（Ｊ１）は千葉・三協フロンテア柏スタジアム、Ｊ１勢同士の川崎―福岡は神奈川・等々力陸上競技場で行われる。
準決勝の会場決定 天皇杯サッカー
2023年09月01日20時36分
日本サッカー協会は１日、天皇杯全日本選手権準決勝（１０月８日）の試合会場を発表した。熊本（Ｊ２）―柏（Ｊ１）は千葉・三協フロンテア柏スタジアム、Ｊ１勢同士の川崎―福岡は神奈川・等々力陸上競技場で行われる。
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