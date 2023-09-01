全日本大学野球連盟と日本高校野球連盟は１日、ホームページでプロ志望届提出者の公表を始め、慶大の広瀬隆太内野手、東京・東海大菅生高の日当直喜投手ら２０人が掲載された。

提出の締め切りは１０月１２日。プロ野球ドラフト会議は同２６日に開かれる。