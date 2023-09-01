巨人の岡本和真内野手は１日、ＤｅＮＡ１９回戦（横浜）の二回に東から今季３５号ソロを放ち、通算２００本塁打を達成した。プロ１１４人目。２７歳２カ月での到達は、大杉勝男（東映）と掛布雅之（阪神）に並ぶ歴代６位の年少記録。初本塁打は２０１５年９月５日のＤｅＮＡ２１回戦（横浜）の五回に砂田から。