飛び込みの日本選手権第１日は１日、日環アリーナ栃木で行われ、男子シンクロ板飛び込みで、現役最後となる４３歳の寺内健が坂井丞（ともにミキハウス）と組んで臨み、３９３．４５点で優勝した。このペアとしては８度目の栄冠で有終の美を飾った。

今大会は世界選手権（来年２月、ドーハ）の代表選考会を兼ねており、女子の３メートル板飛び込みは、パリ五輪代表を決めている三上紗也可（日体大）が優勝。２位の榎本遼香（栃木トヨタ）と共に世界選手権代表入りが有力となった。３位は馬淵優佳（ミキハウス）。２組のみの出場となったシンクロ板飛び込みは榎本、馬淵組が１位だった。