国産水産物、自衛隊で消費促進
2023年09月01日18時28分
防衛省は１日、日本産水産物の消費拡大に取り組むと発表した。東京電力福島第１原発の処理水海洋放出を受け、中国が日本の水産物輸入を全面停止したことへの対応。増田和夫事務次官名の通達を省内に出した。全国の自衛隊基地・駐屯地の食堂などで積極的に使用するほか、自衛隊員の家族に協力を呼び掛ける。
国産水産物、自衛隊で消費促進
2023年09月01日18時28分
防衛省は１日、日本産水産物の消費拡大に取り組むと発表した。東京電力福島第１原発の処理水海洋放出を受け、中国が日本の水産物輸入を全面停止したことへの対応。増田和夫事務次官名の通達を省内に出した。全国の自衛隊基地・駐屯地の食堂などで積極的に使用するほか、自衛隊員の家族に協力を呼び掛ける。
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