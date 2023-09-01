８月百貨店売上高、全社プラス 猛暑で夏物好調
2023年09月01日18時17分
三越伊勢丹ホールディングス（ＨＤ）など百貨店４社が１日発表した８月の既存店売上高（速報）は、全社が前年同月比プラスだった。記録的な猛暑で、日傘やサングラスなど夏物雑貨の販売が好調だった。海外高級ブランドも、高額のバッグや財布を中心に訪日客への売れ行きが伸びた。
８月百貨店売上高、全社プラス 猛暑で夏物好調
2023年09月01日18時17分
三越伊勢丹ホールディングス（ＨＤ）など百貨店４社が１日発表した８月の既存店売上高（速報）は、全社が前年同月比プラスだった。記録的な猛暑で、日傘やサングラスなど夏物雑貨の販売が好調だった。海外高級ブランドも、高額のバッグや財布を中心に訪日客への売れ行きが伸びた。
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