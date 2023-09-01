プロ野球速報 （１日）
2023年09月01日18時58分
＜セ＞
阪 神 ３－０ ヤクル（３回裏、神宮）
巨 人 １－３ ＤｅＮ（３回裏、横浜）
中 日 ３－０ 広 島（３回表、マツダスタジアム）
＜パ＞
オリッ ０－２ 日ハム（４回表、エスコンフィールド）
楽 天 ０－０ ロッテ（３回裏、ゾゾマリン）
ソフト ０－３ 西 武（３回表、ベルーナドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１日）
2023年09月01日18時58分
＜セ＞
阪 神 ３－０ ヤクル（３回裏、神宮）
巨 人 １－３ ＤｅＮ（３回裏、横浜）
中 日 ３－０ 広 島（３回表、マツダスタジアム）
＜パ＞
オリッ ０－２ 日ハム（４回表、エスコンフィールド）
楽 天 ０－０ ロッテ（３回裏、ゾゾマリン）
ソフト ０－３ 西 武（３回表、ベルーナドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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