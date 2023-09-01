＜セ＞

阪 神 ４－２ ヤクル（終了、神宮）

巨 人 ３－９ ＤｅＮ（終了、横浜）

中 日 ５－３ 広 島（終了、マツダスタジアム）

＜パ＞

オリッ ０－３ 日ハム（終了、エスコンフィールド）

楽 天 ０－５ ロッテ（終了、ゾゾマリン）

ソフト ０－６ 西 武（終了、ベルーナドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ