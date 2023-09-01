プロ野球速報 （１日）
2023年09月01日21時56分
＜セ＞
阪 神 ４－２ ヤクル（終了、神宮）
巨 人 ３－９ ＤｅＮ（終了、横浜）
中 日 ５－３ 広 島（終了、マツダスタジアム）
＜パ＞
オリッ ０－３ 日ハム（終了、エスコンフィールド）
楽 天 ０－５ ロッテ（終了、ゾゾマリン）
ソフト ０－６ 西 武（終了、ベルーナドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１日）
2023年09月01日21時56分
＜セ＞
阪 神 ４－２ ヤクル（終了、神宮）
巨 人 ３－９ ＤｅＮ（終了、横浜）
中 日 ５－３ 広 島（終了、マツダスタジアム）
＜パ＞
オリッ ０－３ 日ハム（終了、エスコンフィールド）
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