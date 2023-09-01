【女子ゴルフ・ゴルフ５レディース】第１日（１日、北海道・ゴルフ５カントリー美唄、６４７２ヤード＝パー７２、賞金総額７０００万円、優勝１２６０万円）

通算１８勝で今季１勝の鈴木愛が６６で回り、単独首位で発進した。通算１０勝目が懸かる小祝さくらが２打差の２位、桜井心那がさらに１打差の３位につけた。

鶴岡果恋、木下彩、篠崎愛、神谷そら、天本ハルカの５人が７０で４位。横峯さくら、安田祐香ら１０人が９位に続いた。