鈴木が首位発進 ゴルフ５レディース
2023年09月01日17時51分
【女子ゴルフ・ゴルフ５レディース】第１日（１日、北海道・ゴルフ５カントリー美唄、６４７２ヤード＝パー７２、賞金総額７０００万円、優勝１２６０万円）
通算１８勝で今季１勝の鈴木愛が６６で回り、単独首位で発進した。通算１０勝目が懸かる小祝さくらが２打差の２位、桜井心那がさらに１打差の３位につけた。
鶴岡果恋、木下彩、篠崎愛、神谷そら、天本ハルカの５人が７０で４位。横峯さくら、安田祐香ら１０人が９位に続いた。
鈴木が首位発進 ゴルフ５レディース
2023年09月01日17時51分
【女子ゴルフ・ゴルフ５レディース】第１日（１日、北海道・ゴルフ５カントリー美唄、６４７２ヤード＝パー７２、賞金総額７０００万円、優勝１２６０万円）
通算１８勝で今季１勝の鈴木愛が６６で回り、単独首位で発進した。通算１０勝目が懸かる小祝さくらが２打差の２位、桜井心那がさらに１打差の３位につけた。
鶴岡果恋、木下彩、篠崎愛、神谷そら、天本ハルカの５人が７０で４位。横峯さくら、安田祐香ら１０人が９位に続いた。
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