村田製作所は１日、石原産業（大阪）と同社子会社の富士チタン工業（同）との間で、共同出資会社「ＭＦマテリアル」（宮崎）を設立したと発表した。新会社はチタン酸バリウムの生産能力を増強するため、宮崎県延岡市に新工場を建設し、２０２７年の稼働を予定している。