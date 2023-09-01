石原産業、富士チタンと共同出資会社 宮崎県に新工場―村田製作所
2023年09月01日17時41分
村田製作所は１日、石原産業（大阪）と同社子会社の富士チタン工業（同）との間で、共同出資会社「ＭＦマテリアル」（宮崎）を設立したと発表した。新会社はチタン酸バリウムの生産能力を増強するため、宮崎県延岡市に新工場を建設し、２０２７年の稼働を予定している。
石原産業、富士チタンと共同出資会社 宮崎県に新工場―村田製作…
2023年09月01日17時41分
村田製作所は１日、石原産業（大阪）と同社子会社の富士チタン工業（同）との間で、共同出資会社「ＭＦマテリアル」（宮崎）を設立したと発表した。新会社はチタン酸バリウムの生産能力を増強するため、宮崎県延岡市に新工場を建設し、２０２７年の稼働を予定している。
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