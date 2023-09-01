西武は１日、佐々木健投手が左肘の内側側副靱帯（じんたい）再建術と鏡視下クリーニング術を８月２５日に受けたと発表した。実戦復帰まで約１年要する見込み。今季は２１試合に救援登板し、０勝１敗、防御率０．８７だった。