セ・リーグ公示（１日） プロ野球
2023年09月01日16時34分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・中川虎大投手、宮崎敏郎内野手▽阪神・浜地真澄投手▽巨人・ビーディ投手▽広島・玉村昇悟投手▽中日・仲地礼亜投手、ビシエド内野手
【同抹消】▽ＤｅＮＡ・バウアー投手▽中日・梅津晃大投手、堂上直倫内野手（再登録は１１日以降）
セ・リーグ公示（１日） プロ野球
2023年09月01日16時34分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・中川虎大投手、宮崎敏郎内野手▽阪神・浜地真澄投手▽巨人・ビーディ投手▽広島・玉村昇悟投手▽中日・仲地礼亜投手、ビシエド内野手
【同抹消】▽ＤｅＮＡ・バウアー投手▽中日・梅津晃大投手、堂上直倫内野手（再登録は１１日以降）
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