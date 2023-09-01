【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・中川虎大投手、宮崎敏郎内野手▽阪神・浜地真澄投手▽巨人・ビーディ投手▽広島・玉村昇悟投手▽中日・仲地礼亜投手、ビシエド内野手

【同抹消】▽ＤｅＮＡ・バウアー投手▽中日・梅津晃大投手、堂上直倫内野手（再登録は１１日以降）