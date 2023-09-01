【出場選手登録】▽ソフトバンク・津森宥紀投手、上林誠知外野手▽西武・ティノコ投手▽楽天・高田孝一投手

【同抹消】▽ソフトバンク・古川侑利投手▽西武・増田達至投手▽楽天・藤井聖投手▽日本ハム・吉田輝星投手、田中瑛斗投手（再登録は１１日以降）