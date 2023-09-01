【ロサンゼルス時事】米大リーグ、ブレーブスのロナルド・アクーニャ外野手が８月３１日、敵地で行われたドジャース戦の二回に３０号満塁本塁打を放ち、メジャー史上初となる同一シーズンの３０本塁打、６０盗塁を達成した。九回には二盗を決め、盗塁数は６２に伸ばした。



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過去には１９８７年のエリック・デービス、９０年のバリー・ボンズが３０本塁打、５０盗塁を記録している。