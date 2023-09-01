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維新、東京１区に音喜多氏擁立へ　全国政党化へてこ入れ

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維新、東京１区に音喜多氏擁立へ　全国政党化へてこ入れ

2023年09月01日16時05分

日本維新の会主催の政治塾であいさつする音喜多駿政調会長＝６月１日、東京・日本橋

日本維新の会主催の政治塾であいさつする音喜多駿政調会長＝６月１日、東京・日本橋

　日本維新の会は、次期衆院選の東京１区に音喜多駿政調会長（参院東京選挙区）を擁立する方針を固めた。来週、音喜多氏が記者会見し、出馬を正式表明する。党幹部が１日、明らかにした。

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　地盤の関西以外への勢力拡大を目指す同党は、全選挙区に候補者を擁立する方針を掲げる。党幹部は「東京１区で勝てれば勢いが付く」と話しており、幹部の投入でてこ入れを図る。

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