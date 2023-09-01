厚生労働省は１日、全国約５０００の定点医療機関から８月２１～２７日に報告された新型コロナウイルスの新規感染者が計９万３７９２人だったと発表した。医療機関１カ所当たりの平均は１９．０７人で、前週（１７．８４人）の１．０６倍。感染者の増加は２週連続で、東北地方を中心に高い傾向が見られた。



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都道府県別では、岩手の３１．７１人が最多で、青森（３１．３０人）、宮城（２９．５４人）が続いた。