医療費、過去最高の４６兆円 ２２年度、コロナ影響続く―厚労省
2023年09月01日15時25分
厚生労働省は１日、２０２２年度に病気やけがの治療で医療機関に支払われた概算の医療費（速報値）が前年度比４．０％増の４６兆円だったと発表した。高齢化や医療技術の高度化に加え、新型コロナウイルスの影響も続き、過去最高を更新した。増加は２年連続。
医療費、過去最高の４６兆円 ２２年度、コロナ影響続…
2023年09月01日15時25分
厚生労働省は１日、２０２２年度に病気やけがの治療で医療機関に支払われた概算の医療費（速報値）が前年度比４．０％増の４６兆円だったと発表した。高齢化や医療技術の高度化に加え、新型コロナウイルスの影響も続き、過去最高を更新した。増加は２年連続。
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