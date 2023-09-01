松井証、新ＮＩＳＡで米国株手数料無料に 大手２社に対抗
2023年09月01日13時04分
松井証券は１日までに、来年１月から始まる新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）で米国株などの売買手数料を無料化すると発表した。ＳＢＩ証券と楽天証券が国内株式の取引手数料無料化をそれぞれ発表したのを横目に、個人投資家に人気の高い米国株で利便性をアピールする姿勢だ。
松井証、新ＮＩＳＡで米国株手数料無料に 大手２社に対抗
2023年09月01日13時04分
松井証券は１日までに、来年１月から始まる新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）で米国株などの売買手数料を無料化すると発表した。ＳＢＩ証券と楽天証券が国内株式の取引手数料無料化をそれぞれ発表したのを横目に、個人投資家に人気の高い米国株で利便性をアピールする姿勢だ。
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