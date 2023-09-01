感染症危機に「的確に対応」 松野官房長官
2023年09月01日12時13分
松野博一官房長官は１日の記者会見で「内閣感染症危機管理統括庁」が同日発足したことについて、「司令塔機能を強化し、次の感染症危機に迅速、的確に対応できる体制を整える目的を果たすべく取り組んでいきたい」と述べた。
感染症危機に「的確に対応」 松野官房長官
2023年09月01日12時13分
松野博一官房長官は１日の記者会見で「内閣感染症危機管理統括庁」が同日発足したことについて、「司令塔機能を強化し、次の感染症危機に迅速、的確に対応できる体制を整える目的を果たすべく取り組んでいきたい」と述べた。
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