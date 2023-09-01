２０１円高の３万２８２０円８０銭 １日午前の平均株価
2023年09月01日11時47分
１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２８２０円８０銭と前日終値比２０１円４６銭高で終わった。出来高は概算で６億４２００万株。
２０１円高の３万２８２０円８０銭 １日午前の平均株価
2023年09月01日11時47分
１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２８２０円８０銭と前日終値比２０１円４６銭高で終わった。出来高は概算で６億４２００万株。
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