中国の電気自動車（ＥＶ）最大手、比亜迪（ＢＹＤ）の日本法人は１日、小型ＥＶ「ＤＯＬＰＨＩＮ（ドルフィン）」２タイプを日本国内で２０日に発売すると発表した。１回の充電で走れる航続距離は４００キロ台で、先進の安全装置を標準搭載。価格は発売当日に公表する。