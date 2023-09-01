ＢＹＤ、日本で小型ＥＶ発売へ
2023年09月01日12時41分
中国の電気自動車（ＥＶ）最大手、比亜迪（ＢＹＤ）の日本法人は１日、小型ＥＶ「ＤＯＬＰＨＩＮ（ドルフィン）」２タイプを日本国内で２０日に発売すると発表した。１回の充電で走れる航続距離は４００キロ台で、先進の安全装置を標準搭載。価格は発売当日に公表する。
ＢＹＤ、日本で小型ＥＶ発売へ
2023年09月01日12時41分
中国の電気自動車（ＥＶ）最大手、比亜迪（ＢＹＤ）の日本法人は１日、小型ＥＶ「ＤＯＬＰＨＩＮ（ドルフィン）」２タイプを日本国内で２０日に発売すると発表した。１回の充電で走れる航続距離は４００キロ台で、先進の安全装置を標準搭載。価格は発売当日に公表する。
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