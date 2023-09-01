陸上のダイヤモンドリーグ（ＤＬ）は３１日、スイスのチューリヒで行われ、男子走り高跳びで先の世界選手権８位の赤松諒一（アワーズ）は２メートル２４で５位だった。同やり投げのディーン元気（ミズノ）は７９メートル９３で７位。

男子２００メートルはノア・ライルズ（米国）が１９秒８０（向かい風０．５メートル）で優勝。女子１００メートルはシャカリ・リチャードソン（米国）が１０秒８８（向かい風０．２メートル）で制した。（時事）