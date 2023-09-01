午前８時４分、公邸発。同５分、官邸着。

午前８時２５分から同５０分まで、総合防災訓練の第１回緊急災害対策本部会議、本村賢太郎相模原市長とテレビ会議、臨時閣議。

午前９時から同４分まで、同訓練の記者会見。同１１分から同２１分まで、閣議。