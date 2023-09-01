首相動静（９月１日）
2023年09月01日09時49分
午前８時４分、公邸発。同５分、官邸着。
午前８時２５分から同５０分まで、総合防災訓練の第１回緊急災害対策本部会議、本村賢太郎相模原市長とテレビ会議、臨時閣議。
午前９時から同４分まで、同訓練の記者会見。同１１分から同２１分まで、閣議。
首相動静（９月１日）
2023年09月01日09時49分
午前８時４分、公邸発。同５分、官邸着。
午前８時２５分から同５０分まで、総合防災訓練の第１回緊急災害対策本部会議、本村賢太郎相模原市長とテレビ会議、臨時閣議。
午前９時から同４分まで、同訓練の記者会見。同１１分から同２１分まで、閣議。
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