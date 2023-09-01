１日の朝刊（都内最終版）☆１
2023年09月01日06時55分
【１面トップ】
〔朝日〕そごう・西武 きょう売却 ６１年ぶり百貨店ストのさなか決定
〔毎日〕概算要求最大１１４兆円 社会保障や防衛増加 来年度予算
〔読売〕津波浸水域 ３割「限界集落」 ２０５０年見通し 避難支援困難に 南海トラフ地震 本社調査
〔日経〕拠点病院、災害で機能不全 「通常診療 確保できない」６割 首都直下地震 広域連携強化が急務 関東大震災きょう１００年
〔産経〕最低賃金１５００円 ２０３０年代 首相表明、価格転嫁へ指針
〔東京〕焦土の横浜 決死脱出記 都新聞記者だった曽祖父 惨状報じた足跡たどる きょう大震災１００年〔関東大震災１００年 時を超えて 上〕
【他の１面独自記事】
◆ジャニーズ社長辞意（毎日）
【共通ニュース】
◆水産支援策「来週初めに」 首相、基金積み増し検討
◆食品値上げ ２万６４９０品目 １～９月、昨年１年分超え
◆防衛予算７．７兆円 止まらぬ膨張 過去最高額 「規模ありき」懸念
◆大阪万博、国主導を指示 首相、閣僚に「準備状況厳しい」
◆安倍派 集団指導体制発足 火種抱え船出 「下村氏外し」会長選び先送り
◆住宅ローン 固定金利上げ 今月から３メガ銀 長期金利上昇受け
◆千葉銀会長辞任へ 来春 仕組み債問題で引責
◆殺人未遂容疑で追送検 岸田首相襲撃 爆弾に殺傷能力 和歌山県警（続）