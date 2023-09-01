【１面トップ】

〔朝日〕そごう・西武 きょう売却 ６１年ぶり百貨店ストのさなか決定

〔毎日〕概算要求最大１１４兆円 社会保障や防衛増加 来年度予算

〔読売〕津波浸水域 ３割「限界集落」 ２０５０年見通し 避難支援困難に 南海トラフ地震 本社調査

〔日経〕拠点病院、災害で機能不全 「通常診療 確保できない」６割 首都直下地震 広域連携強化が急務 関東大震災きょう１００年

〔産経〕最低賃金１５００円 ２０３０年代 首相表明、価格転嫁へ指針

〔東京〕焦土の横浜 決死脱出記 都新聞記者だった曽祖父 惨状報じた足跡たどる きょう大震災１００年〔関東大震災１００年 時を超えて 上〕

【他の１面独自記事】

◆ジャニーズ社長辞意（毎日）

【共通ニュース】

◆水産支援策「来週初めに」 首相、基金積み増し検討

◆食品値上げ ２万６４９０品目 １～９月、昨年１年分超え

◆防衛予算７．７兆円 止まらぬ膨張 過去最高額 「規模ありき」懸念

◆大阪万博、国主導を指示 首相、閣僚に「準備状況厳しい」

◆安倍派 集団指導体制発足 火種抱え船出 「下村氏外し」会長選び先送り

◆住宅ローン 固定金利上げ 今月から３メガ銀 長期金利上昇受け

◆千葉銀会長辞任へ 来春 仕組み債問題で引責

◆殺人未遂容疑で追送検 岸田首相襲撃 爆弾に殺傷能力 和歌山県警（続）