ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 40年にわたり家電製品のリーディグ・ブランドであるベルキンは、充電やオーディオ、接続のカテゴリー全体で、ベルキンの革新性と品質、そしてさらに責任を持って製品を製造するという同社の取り組みを強調する8つの新製品を発表しました。ベルキン・インターナショナルはIFAショーフロアの展示ホール3.2、119番ブースにあります。

