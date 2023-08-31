収監目前、退役将軍自殺 半世紀前、歌手を虐殺―チリ
2023年08月31日22時57分
【サンティアゴＡＦＰ時事】米中央情報局（ＣＩＡ）が主導した１９７３年の南米チリのクーデターに際し、著名な歌手ビクトル・ハラ氏を虐殺した罪に問われていた退役軍人が自殺した。検察が２９日、明らかにした。
自殺したのはエルナン・チャコン将軍（８５）。最高裁は２８日、将軍を収監する判決を確定させた。警察が翌日、自宅を訪ねたところ「銃を取り出し自分を撃った」と検察は記者団に説明した。
収監目前、退役将軍自殺 半世紀前、歌手を虐殺―チリ
2023年08月31日22時57分
【サンティアゴＡＦＰ時事】米中央情報局（ＣＩＡ）が主導した１９７３年の南米チリのクーデターに際し、著名な歌手ビクトル・ハラ氏を虐殺した罪に問われていた退役軍人が自殺した。検察が２９日、明らかにした。
自殺したのはエルナン・チャコン将軍（８５）。最高裁は２８日、将軍を収監する判決を確定させた。警察が翌日、自宅を訪ねたところ「銃を取り出し自分を撃った」と検察は記者団に説明した。
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