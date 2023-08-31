ルカク、ローマに期限付き移籍 イタリア・サッカー
2023年08月31日22時26分
【ロンドン時事】サッカーのイタリア１部リーグ、ローマは３１日、イングランド・プレミアリーグのチェルシーからベルギー代表ＦＷルカク（３０）が来年６月末までの期限付きで加入すると発表した。
ルカクは昨季、イタリア１部のインテル・ミラノに期限付き移籍。公式戦３７試合で１４得点を挙げ、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）決勝進出にも貢献した。
ルカク、ローマに期限付き移籍 イタリア・サッカー
2023年08月31日22時26分
【ロンドン時事】サッカーのイタリア１部リーグ、ローマは３１日、イングランド・プレミアリーグのチェルシーからベルギー代表ＦＷルカク（３０）が来年６月末までの期限付きで加入すると発表した。
ルカクは昨季、イタリア１部のインテル・ミラノに期限付き移籍。公式戦３７試合で１４得点を挙げ、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）決勝進出にも貢献した。
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