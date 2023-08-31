佐賀県は３１日、唐津市の養豚場で家畜伝染病「豚熱（ＣＳＦ）」が発生したと発表した。県はこの養豚場で飼育されている約１万頭すべてを殺処分する。県は同日、自衛隊に災害派遣を要請。今後、自衛隊員約２００人が防疫作業にあたる見通しだ。同市では３０日に約８００メートル離れた別の養豚場で豚熱が発生し、約５００頭を殺処分した。