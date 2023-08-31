西武が連敗止める プロ野球・楽天―西武
2023年08月31日21時48分
西武が競り勝ち、連敗を４で止めた。１点を追う八回、中村のソロなどで２点を奪って逆転した。先発の隅田は七回途中４失点で、３番手の公文が４年ぶりの勝利。クリスキーは移籍後初セーブ。楽天は七回に一時逆転したが、６連勝を逃した。
西武が連敗止める プロ野球・楽天―西武
2023年08月31日21時48分
西武が競り勝ち、連敗を４で止めた。１点を追う八回、中村のソロなどで２点を奪って逆転した。先発の隅田は七回途中４失点で、３番手の公文が４年ぶりの勝利。クリスキーは移籍後初セーブ。楽天は七回に一時逆転したが、６連勝を逃した。
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