【ワシントン時事】米商務省が３１日発表した７月の個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は、前年同月比３．３％上昇した。伸び率は前月（３．０％）から３カ月ぶりに拡大。インフレ圧力はなお根強く、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は金融引き締め姿勢を維持している。