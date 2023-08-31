ロッテ、接戦制す プロ野球・ロッテ―日本ハム
2023年08月31日21時37分
ロッテが接戦を制した。４―４の七回無死二塁から、ロドリゲスの暴投で走者の和田が一気に本塁へ駆け込み決勝点を奪った。４番手の西村が４勝目。日本ハムは五回に追い付くなど打線が粘りを見せたが、ロッテの継投にかわされた。
ロッテ、接戦制す プロ野球・ロッテ―日本ハム
2023年08月31日21時37分
ロッテが接戦を制した。４―４の七回無死二塁から、ロドリゲスの暴投で走者の和田が一気に本塁へ駆け込み決勝点を奪った。４番手の西村が４勝目。日本ハムは五回に追い付くなど打線が粘りを見せたが、ロッテの継投にかわされた。
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