ヤクルトが１分けを挟む連敗を７で止めた。二回に丸山和が先制打。七回に小川の中前打で１点を挙げ、その後も加点した。小川は制球良く投げ、８回１失点で７勝目。中日は２年ぶりの登板で好投した梅津を打線が援護できず、拙守も響いた。