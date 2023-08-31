【ロンドン時事】３１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の物価統計の発表を控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１４５円台後半で小動きとなった。正午現在は１４５円８７～９７銭と、前日午後４時比０８銭の円安・ドル高。

対ユーロは１ユーロ＝１５８円６２～７２銭と、７２銭の円高・ユーロ安。