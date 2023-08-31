英国防相にシャップス氏 ウォレス氏辞任
2023年08月31日19時58分
【ロンドン時事】スナク英首相は３１日、辞表を提出したウォレス国防相の後任にシャップス・エネルギー相を充てた。ウォレス氏は、内閣改造時に辞任し、次期総選挙にも出馬せず政界を引退する意向を７月に示していた。
シャップス氏は運輸相や内相など要職を歴任した有力政治家で、ウクライナ支援などの国防政策に大きな変更はないとみられる。
英国防相にシャップス氏 ウォレス氏辞任
2023年08月31日19時58分
【ロンドン時事】スナク英首相は３１日、辞表を提出したウォレス国防相の後任にシャップス・エネルギー相を充てた。ウォレス氏は、内閣改造時に辞任し、次期総選挙にも出馬せず政界を引退する意向を７月に示していた。
シャップス氏は運輸相や内相など要職を歴任した有力政治家で、ウクライナ支援などの国防政策に大きな変更はないとみられる。
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ウォール・ストリート・ジャーナル