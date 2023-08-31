「物価に負けない賃上げ」条件 マイナス金利解除で―中村日銀審議委員
2023年08月31日19時38分
日銀の中村豊明審議委員は３１日、岐阜市内で講演後に記者会見し、マイナス金利政策を解除する条件について「物価に負けない賃金上昇が見通せる状況変化を確認することが大事だ」との見解を示した。長短金利操作の撤廃に関しては「デフレ心理から脱しにくいムードが残っている。まだその時ではない」と述べた。
「物価に負けない賃上げ」条件 マイナス金利解除で―中村日銀審…
2023年08月31日19時38分
日銀の中村豊明審議委員は３１日、岐阜市内で講演後に記者会見し、マイナス金利政策を解除する条件について「物価に負けない賃金上昇が見通せる状況変化を確認することが大事だ」との見解を示した。長短金利操作の撤廃に関しては「デフレ心理から脱しにくいムードが残っている。まだその時ではない」と述べた。
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