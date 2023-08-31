【ロンドン時事】欧州連合（ＥＵ）統計局が３１日発表した８月のユーロ圏消費者物価指数（速報値）は、前年同月比５．３％上昇した。伸び率は前月から横ばいだった。エネルギー価格は低下したが、食料が２桁に近い伸びにとどまるなど、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が目標とする２％を大きく上回る水準が続いている。