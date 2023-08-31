時事ドットコムニュース

>

スポーツ総合

>

小方、４００個メＶ　女子１００自は池本―日本学生水泳

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

小方、４００個メＶ　女子１００自は池本―日本学生水泳

2023年08月31日18時23分

男子４００メートル個人メドレー決勝、力泳する小方颯＝３１日、東京アクアティクスセンター

男子４００メートル個人メドレー決勝、力泳する小方颯＝３１日、東京アクアティクスセンター

  • 女子１００メートル自由形で優勝し、歓声に応える池本凪沙＝３１日、東京アクアティクスセンター

　水泳の日本学生選手権は３１日、東京アクアティクスセンターで競泳第１日が行われ、男子の４００メートル個人メドレー決勝で小方颯（日大）が４分１２秒５０で初優勝を果たした。前回覇者の本多灯（同）が２位。２００メートル背泳ぎは竹原秀一（東洋大）、１００メートル自由形は田中大寛（早大）がそれぞれ制した。
　女子は１００メートル自由形決勝で池本凪沙（中大）が５４秒１１をマークして初優勝を遂げた。４００メートル個人メドレーは梶本一花（同大）が勝ち、谷川亜華葉（近大）は２位。

関連記事

  • 成田が女子400個メV 高校総体
  • 加藤が女子100平V 高校総体
  • 【特設】東京五輪パラリンピック・競泳

こんな記事も

スポーツ総合

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
8月号の特集は「香港の苦悩」。 国際金融センター・香港は国安法体制下で中国化が進んでいる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ