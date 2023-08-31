水泳の日本学生選手権は３１日、東京アクアティクスセンターで競泳第１日が行われ、男子の４００メートル個人メドレー決勝で小方颯（日大）が４分１２秒５０で初優勝を果たした。前回覇者の本多灯（同）が２位。２００メートル背泳ぎは竹原秀一（東洋大）、１００メートル自由形は田中大寛（早大）がそれぞれ制した。

女子は１００メートル自由形決勝で池本凪沙（中大）が５４秒１１をマークして初優勝を遂げた。４００メートル個人メドレーは梶本一花（同大）が勝ち、谷川亜華葉（近大）は２位。