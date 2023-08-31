９月中旬にも現地検査へ 柏崎原発のテロ対策不備めぐり―規制委
2023年08月31日18時17分
東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）のテロ対策に不備が相次いだ問題で、原子力規制委員会は３１日、東電の原子力事業者としての適格性審査に向けた会合を開き、早ければ９月中旬に現地への立ち入り検査を実施する方針が示された。
会合には、規制委事務局の原子力規制庁と東電の担当者らが参加。東電側は「（改善に向けた取り組みは）一定の成果を上げている」と主張した。
９月中旬にも現地検査へ 柏崎原発のテロ対策不備めぐり―規制委
2023年08月31日18時17分
東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）のテロ対策に不備が相次いだ問題で、原子力規制委員会は３１日、東電の原子力事業者としての適格性審査に向けた会合を開き、早ければ９月中旬に現地への立ち入り検査を実施する方針が示された。
会合には、規制委事務局の原子力規制庁と東電の担当者らが参加。東電側は「（改善に向けた取り組みは）一定の成果を上げている」と主張した。
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