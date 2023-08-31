来週初めに政策パッケージ 岸田首相、水産業支援で指示
2023年08月31日18時15分
岸田文雄首相は３１日、東京電力福島第１原発の処理水放出に反対する中国が日本産水産物の輸入を全面停止したことを受け、事業者支援の政策パッケージを来週初めまでにまとめるよう関係閣僚に指示した。
来週初めに政策パッケージ 岸田首相、水産業支援で指示
2023年08月31日18時15分
岸田文雄首相は３１日、東京電力福島第１原発の処理水放出に反対する中国が日本産水産物の輸入を全面停止したことを受け、事業者支援の政策パッケージを来週初めまでにまとめるよう関係閣僚に指示した。
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