プロ野球速報 （３１日）
2023年08月31日18時13分
＜セ・リーグ＞
（中－ヤ １回表）
ヤクル ｜ ０｜ ０
中 日 ｜ ｜
（巨－広 １８時）
広 島 ｜
巨 人 ｜
＜パ・リーグ＞
（楽－西 １回裏）
西 武 ｜ ０｜ ０
楽 天 ｜ ０｜ ０
（ロ－日 １８時）
日ハム ｜
ロッテ ｜
（ソ－オ １回表）
オリッ ｜ ０｜ ０
ソフト ｜ ｜
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （３１日）
2023年08月31日18時13分
＜セ・リーグ＞
（中－ヤ １回表）
ヤクル ｜ ０｜ ０
中 日 ｜ ｜
（巨－広 １８時）
広 島 ｜
巨 人 ｜
＜パ・リーグ＞
（楽－西 １回裏）
西 武 ｜ ０｜ ０
楽 天 ｜ ０｜ ０
（ロ－日 １８時）
日ハム ｜
ロッテ ｜
（ソ－オ １回表）
オリッ ｜ ０｜ ０
ソフト ｜ ｜
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