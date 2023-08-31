セイコーエプソン、ドバイに販社設立 中東・アフリカで販売拡大
2023年08月31日17時52分
セイコーエプソンは３１日、プリンターやプロジェクターなどの商品やサービスを展開する販売会社をドバイに設立したと発表した。２０２４年４月に事業を始める。教育分野を中心に市場を開拓し、同地域での販売拡大を目指す。
セイコーエプソン、ドバイに販社設立 中東・アフリカで販売拡大
2023年08月31日17時52分
セイコーエプソンは３１日、プリンターやプロジェクターなどの商品やサービスを展開する販売会社をドバイに設立したと発表した。２０２４年４月に事業を始める。教育分野を中心に市場を開拓し、同地域での販売拡大を目指す。
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