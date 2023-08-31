故島村大氏の葬儀（自民党参院議員）
2023年08月31日22時01分
参院は３１日、故島村大氏（自民党参院議員、８月３０日死去）のお別れの会が後日、神奈川県内で開催される予定と発表した。葬儀は近親者で執り行う。喪主は妻奈津子（なつこ）さん。
故島村大氏の葬儀（自民党参院議員）
2023年08月31日22時01分
参院は３１日、故島村大氏（自民党参院議員、８月３０日死去）のお別れの会が後日、神奈川県内で開催される予定と発表した。葬儀は近親者で執り行う。喪主は妻奈津子（なつこ）さん。
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