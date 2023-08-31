フィジー、仏と防衛協定締結へ 協力多角化で地域安定図る
2023年08月31日17時27分
【シドニー時事】南太平洋のフィジー政府は３１日、フランスとの間で防衛協力・地位協定を締結する方針を閣議で決定した。太平洋島しょ地域で米中両国の覇権争いが激化する中、協力の枠組みを多角化して安定を図りたい考えだ。
協定案は、訓練や技術開発、後方支援のほか、緊急時の支援、人道援助など幅広い協力について定めている。フィジー仏両政府による署名、両国議会による批准を経て発効となる。
フィジー、仏と防衛協定締結へ 協力多角化で地域安定図る
2023年08月31日17時27分
【シドニー時事】南太平洋のフィジー政府は３１日、フランスとの間で防衛協力・地位協定を締結する方針を閣議で決定した。太平洋島しょ地域で米中両国の覇権争いが激化する中、協力の枠組みを多角化して安定を図りたい考えだ。
協定案は、訓練や技術開発、後方支援のほか、緊急時の支援、人道援助など幅広い協力について定めている。フィジー仏両政府による署名、両国議会による批准を経て発効となる。
こんな記事も
国際用語
国際
ＵＢＳ、純利益４．２兆円 クレディ買収が押し上げ―４～６月期(08/31 19:29)
日本に「意思疎通」要求 専門家議論は明言せず―中国(08/31 19:12)
中国主席、Ｇ２０欠席か 代理は李首相―ロイター報道(08/31 19:05)
８月のユーロ圏消費者物価、５．３％上昇(08/31 18:46)
中国の水産物禁輸、米大使が批判 「経済的な威圧」(08/31 18:04)
重慶、「反スパイ」地方初の条例施行 中国各地で摘発強化(08/31 17:47)
フィジー、仏と防衛協定締結へ 協力多角化で地域安定図る(08/31 17:27)
円、１４５円台後半 ロンドン外為(08/31 17:16)
ローマ教皇がモンゴル初訪問へ 信徒わずか１５００人(08/31 17:07)
ビル火災で６３人死亡 南アフリカ(08/31 16:45)
先住民９８万人、５年で２割増 人口の３．８％―豪国勢調査(08/31 16:36)
「事件説」認める プリゴジン氏墜落死、関与は否定―プーチン政権(08/31 15:59)
マリ制裁にロシア拒否権 ワグネルの人権侵害隠しか―国連安保理(08/31 15:41)
米、台湾への軍事支援承認 主権国家向け制度を初適用(08/31 14:39)
軍政下の不明者、初の政府調査 １１００人超の消息解明へ―チリ(08/31 14:31)
「ウクライナ支援に連なる」 関東大震災、人道外交の節目に―英若手研究者(08/31 13:33)
ガボン情勢に「深い懸念」 米(08/31 12:07)
中国景況感、節目割れ続く 雇用悪化で５カ月連続―８月(08/31 11:48)
９月２６日に最高人民会議 北朝鮮(08/31 11:27)
金正恩氏が指揮訓練視察 韓国「占領」を想定―北朝鮮(08/31 10:26)
戦術核部隊の「訓練」 弾道ミサイル２発発射―北朝鮮(08/31 08:55)
米テスラを当局が捜査 会社資金、不適切使用か―報道(08/31 08:01)
飢餓、５０００万人以上増加も 気候変動、低所得国の打撃深刻―ＩＭＦ(08/31 07:44)
米中、対話進展も溝深く 首脳会談へ地ならし―レモンド氏訪中(08/31 07:39)
米共和党重鎮、また言葉出ず ８１歳、健康に不安(08/31 07:29)
ハリケーンで２人死亡 米南部に上陸、洪水発生(08/31 07:24)
鉱物輸出規制、日米を標的 半導体に対抗か―中国(08/31 07:16)
中国、日本製不買広がる 水産物を全面禁輸―処理水放出１週間(08/31 07:13)
習政権、「反日」黙認 ＳＮＳ管理でガス抜き―中国(08/31 07:13)
アフリカ訪問後「粛清」 プリゴジン氏、利権に固執―政権、ワグネル肥大看過できず・墜落１週間(08/31 07:12)
ウォール・ストリート・ジャーナル